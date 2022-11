देखें वीडियो: चीन में टेस्ला कार ने बाइक और गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर- 2 की हुई मौत 3 घायल, कंपनी करेगी जांच में मदद

Highlights टेस्ला की एक कार के नियंत्रण खो देने से दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं तीन लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। इस घटना के बाद कंपनी ने कहा है कि वे इसकी जांच में मदद करेंगे।

बेजिंग:चीन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें टेस्ला के एक कार ने कथित तौर पर दो लोगों की जान ले ली है और तीन लोगों को घायल कर दिया है। वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे टेस्ला कार सड़कों पर तेजी से दौड़ रही है और घटना को अंजाम दे रही है।

खबर है कि इस हादसे के बाद कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने जांच में सहयोग देने की बात कही है। ऐसे में इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे है और यूजर्स इसे लेकर तरह-तरह के रिएक्शन्स भी दे रहे है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है चीन में टेस्ला की मॉडल वाई कार चलते-चलते नियंत्रण खो दिया था जिससे कई एक्सीडेंट हो गए थे। वीडियो में यह दिख रहा है कि यह कार चीन में पार्क होने जा रहा थी तभी इसका नियंत्रण खो जाता है और कई हादसे हो जाते है।

Hope its not flagged down since #tesla and #twitter is under same entity. More info: The driver (Mr. Zhan) said when he was attempting to park his Tesla, the brake petal went too hard to push and pressing P mode also didn’t help. pic.twitter.com/P2LGfQj5Yk