'तेरा बाप देता है गैस...', महिला के राइड कैंसिल करने पर भड़का ऑटो ड्राइवर, जड़ दिया थप्पड़; वीडियो वायरल

Viral Video: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर की परेशान करने वाली हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है जिस पर यूजर्स के बीच आक्रोश फैल गया है। दरअसल, चौंकाने वाले वीडियो में ओला ऑटो चालक दो महिला यात्रियों से बदसलूकी कर रहा है और तो और बुजुर्ग ड्राइवर ने महिला यात्री के साथ तीखी बहस की।

देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर ने महिला यात्री को थप्पड़ मार दिया। यह पूरा वाकया महिला द्वारा कैमरे में कैद कर लिया गया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

The safety of women is of utmost importance. If, in broad daylight, this individual was able to assault two women merely for canceling a ride due to an issue, one can only imagine the potential dangers he could pose in more secluded settings. Bangalore City Police, it is… pic.twitter.com/FVikEPcoJH