ये है जबरा फैन..., विराट-रोहित को देखने को लिए पेड़ पर चढ़ा फैन, बस एक झलक पाने के लिए दिखा बेताब

Team India Victory Parade: टीम इंडिया के भारत पहुंचते ही उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद शाम के समय टीम जब मुंबई पहुंची तो यहां नजारा देखने लायक था। खिलाड़ियों के सम्मान में मुंबई में विजय परेड का आयोजन किया गया जिसमें लाखों की संख्या में फैन्स मरीन ड्राइव पर इकट्ठा हुए। इस दौरान फैन्स की भीड़ अधिक होने के नाते कई फैन्स खिलाड़ियों को देख नहीं पा रहे थे।

ऐसे में एक दीवाने फैन ने कुछ ऐसा किया कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक प्रशंसक जो एक पेड़ पर चढ़कर करीब से खिलाड़ियों को देखने लगा। वह पेड़ पर चढ़कर कैमरा ऑन किए हुए था और जैसे ही खिलाड़ियों की बस वहां से गुजरी उसने करीब से फोटो लेनी शुरू कर दी।

The guy who was sitting on the tree, scared the Indian players. 🤣 pic.twitter.com/PPI0NbSO9F