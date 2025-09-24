टीचर ने ऑफिस में घुसकर बेल्ट से पीटा, BSA की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद...
By संदीप दाहिमा | Updated: September 24, 2025 19:16 IST2025-09-24T19:16:50+5:302025-09-24T19:16:50+5:30
Teacher Beat BSA: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैरान कर देना वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक हेडमास्टर ने कार्यालय में घुसकर जिला बेसिक अधिकारी BSA की पिटाई कर डाली।
Teacher Beat BSA: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैरान कर देना वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक हेडमास्टर ने कार्यालय में घुसकर जिला बेसिक अधिकारी BSA की पिटाई कर डाली। वीडियो में आरोपी हेडमास्टर बेल्ट निकालकर बीएसए को पीटने लगते हैं, पहले फाइल टेबल पर फेंकी और पेंट से बेल्ट निकालकर अटैक कर डाला। वहां मौजूद लोगों ने हेडमास्टर को रोकने की कोशिश इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया।
#सीतापुर के हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने खिलाफ हुई शिकायत पर सफाई देने आए थे— Narendra Pratap (@hindipatrakar) September 23, 2025
मास्टर साहब की सफाई BSA को पसंद नहीं आई तो मास्टरजी ने BSA की उनके ऑफिस में बेल्टों से पिटाई कर दी
स्टाफ ने BSA की बेशकीमती जान बचाई
मास्टर साहब अब पुलिस हिरासत में है pic.twitter.com/HStG4i7G5u