VIDEO: मेले में गिरा झूला, दिल दहला देने वाला मंजर, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: August 19, 2025 19:52 IST2025-08-19T19:52:00+5:302025-08-19T19:52:00+5:30

Swing Broke and Fell in Fair: गुजरात के नवसारी जिले के बिलिमोरा में सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में एक बड़ा हादसा हुआ है, यहां मेले में 50 फीट उंचा झूला अचानक टूट गया।

Swing Broke and Fell in Fair: गुजरात के नवसारी जिले के बिलिमोरा में सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में एक बड़ा हादसा हुआ है, यहां मेले में 50 फीट उंचा झूला अचानक टूट गया। दिल दहला देने वाला मंजर जिसने भी देखा हो सहम गया। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। मेले में जैसे ही झूला गिरा चारो तरफ अफरा-तफरी मच गई, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।


