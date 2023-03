होली के मौके पर अंडा इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देकर फंस गया स्विगी इंस्टामार्ट, कंपनी को सोशल मीडिया पर 'हिंदूफोबिक' बताकर किया जा रहा है जमकर ट्रोल

Highlights सोशल मीडिया पर स्विगी इंस्टामार्ट को'हिंदूफोपिक' बताकर उसे जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यही नहीं सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा कंपनी के ऐप को अनइंस्टॉल भी करने की बात कही जा रही है। यूजर्स द्वारा यह भी कहते हुए सुना गया है कि स्विगी इंस्टामार्ट 'हमें ज्ञान न दें।'

Viral News:सोशल मीडिया पर स्विगी इंस्टामार्ट के एक बिलबोर्ड को लेकर काफी विवाद चल रहा है जिसे लेकर यूजर्स काफी गु्स्से में दिखाई दे रहे है। सोशल मीडिया के अमुसार, कंपनी के होली पर लगाए गए एक बिलबोर्ड को लेकर उसे 'हिंदूफोबिक'करार दिया जा रहा है और यूजर्स द्वारा ऐप को अनइंस्टॉल करने की बात कही जा रही है।

हालांकि यह पहली बार नहीं है कि किसी ब्रांड को ऑनलाइन विरोध का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी कई ब्रांड्स को उनके किसी धर्म या भावना के लिए अपमानजनक संचार पर ट्रोलिंग और बहिष्कार कॉल का सामना करना पड़ा है।

जानकारी के अनुसार, होली के मौके पर स्विगी इंस्टामार्ट द्वारा एक बिलबोर्ड लगाया गया है जिसमें होली के सामान खरीदने के लिए एक विज्ञापन दिया हुआ है। ऐसे में विज्ञापन में अंडे को दिखाया गया है कि और कहा गया है कि होली के मौके पर और सामान के साथ अंडा को भी लोग बहुत खरीदते है, लेकिन इस दिन अंडे को खाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के सिर पर मारने के लिए इसकी खरीद ज्यादा की जाती है।

Dear **M|F** @Swiggy, your actions are hurtful & divisive. Who gave u the permission to give Gyan on my Holi?



You must apologize and take steps to promote cultural understanding and inclusivity, OR face consequences. #HinduPhobicSwiggypic.twitter.com/Pd8zSchm4j