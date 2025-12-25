VIDEO: 10वीं मंजिल से गिरा बुजुर्ग, 8वीं मंजिल पर खिड़की में फंसा, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 25, 2025 16:28 IST2025-12-25T16:27:58+5:302025-12-25T16:28:23+5:30

सूरत के रांदेर इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति दसवीं मंजिल की खिड़की से नीचे गिर गए, लेकिन आठवीं मंजिल की खिड़की पर लगी लोहे की ग्रिल में उनका पैर फंस गया।

Surat Man Falls from 10th Floor, Gets Trapped in 8th-Floor Window Grill Watch Video | VIDEO: 10वीं मंजिल से गिरा बुजुर्ग, 8वीं मंजिल पर खिड़की में फंसा, देखें वीडियो

VIDEO: 10वीं मंजिल से गिरा बुजुर्ग, 8वीं मंजिल पर खिड़की में फंसा, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: 10वीं मंजिल से गिरा बुजुर्ग, 8वीं मंजिल पर खिड़की में फंसा, देखें वीडियो

सूरत के रांदेर इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति दसवीं मंजिल की खिड़की से नीचे गिर गए, लेकिन आठवीं मंजिल की खिड़की पर लगी लोहे की ग्रिल में उनका पैर फंस गया। अगर वे सीधे नीचे गिरते तो जान का खतरा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही सूरत महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर टीम ने समझदारी और सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 8 बजे रांदेर इलाके में जहांगीराबाद डी-मार्ट के पास स्थित टाइम गैलेक्सी-ए बिल्डिंग की दसवीं मंजिल पर रहने वाले 57 वर्षीय नितिनभाई अडिया खिड़की के पास सो रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वे नीचे गिर गए और उनका पैर आठवीं मंजिल की खिड़की पर लगी ग्रिल में अटक गया।

Web Title: Surat Man Falls from 10th Floor, Gets Trapped in 8th-Floor Window Grill Watch Video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :SuratSuratViral Videoवायरल वीडियोअजब गजब