VIDEO: 10वीं मंजिल से गिरा बुजुर्ग, 8वीं मंजिल पर खिड़की में फंसा, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 25, 2025 16:28 IST2025-12-25T16:27:58+5:302025-12-25T16:28:23+5:30
सूरत के रांदेर इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति दसवीं मंजिल की खिड़की से नीचे गिर गए, लेकिन आठवीं मंजिल की खिड़की पर लगी लोहे की ग्रिल में उनका पैर फंस गया। अगर वे सीधे नीचे गिरते तो जान का खतरा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही सूरत महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर टीम ने समझदारी और सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
#BreakingNews | रांदेर के जहांगीराबाद डी मार्ट के पास की घटना।— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) December 25, 2025
टाइम गैलेक्सी ए बिल्डिंग की 10वीं मंज़िल पर रहने वाले 57 बुज़ुर्ग घर की खिड़की के पास सो रहे थे। इस दौरान वे अचानक गिर गए और 8वीं मंज़िल पर खिड़की के बाहर लगी जाली में फंस गए।
जिसकी सूचना फायर कंट्रोल रूम को मिली और… pic.twitter.com/WYDbCFZW1d
जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 8 बजे रांदेर इलाके में जहांगीराबाद डी-मार्ट के पास स्थित टाइम गैलेक्सी-ए बिल्डिंग की दसवीं मंजिल पर रहने वाले 57 वर्षीय नितिनभाई अडिया खिड़की के पास सो रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वे नीचे गिर गए और उनका पैर आठवीं मंजिल की खिड़की पर लगी ग्रिल में अटक गया।