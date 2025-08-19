Highlights VIDEO: कुत्ते ने बुजुर्ग के सिर पर काटा, 14 लोगों पर कर चुका है हमला, देखें वीडियो

Stray Dog Attack Elderly Man Face in Maharashtra: पिछले कुछ समय से देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर बहस चल रही है, ऐसे में फिर एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कुत्ते ने एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया है, बताया जा रहा है अब तक इस कुत्ते ने 14 लोगों को अपना शिकार बनाया है। वीडियो में नजर आता है की संकरी गली में बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा होता है तभी सामने से कुत्ता व्यक्ति पर अटैक कर देता है। बुजुर्ग के चेहरे पर हमला इतना जोरदार होता है की बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। बताया जा रहा है की बुजुर्ग के चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आई हैं।

