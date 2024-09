VIDEO: चलती ट्रेन में सांप मचा हड़कंप!, सीट छोड़कर भागे यात्री, देखें वायरल वीडियो

Highlights Snake in gareeb rath express: चलती ट्रेन में सांप, देखें वायरल वीडियो Snake in Train Viral Video: गरीब रथ ट्रेन में घुसा सांप, वायरल हुआ वीडियो

Video Snake in Garib Rath Train:जबलपुर- मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12187 में अचानक सांप के निकलने से अफरातफरी का माहौल बन गया, ट्रेन के कोच के यात्री अपनी सीट छोड़कर भागने लगे और यात्रियों में डर का माहौल पैदा हो गया। ट्रेन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, मगर इस बार मामला जरा अलग है, जंगल छोड़ सांप ट्रेन में सफर कर रहा है, ट्रेन के AC कोच में सांप हैंडल पर लटकर झूलता नजर आया। वायरल वीडियो में आप साफ़ देख सकते हैं कैसे सांप फन फैलाकर एक्शन मोड़ में नजर आ रहा है, सांप की लंबाई काफी अधिक है पहली नजर में देखकर साफ नजर आ रहा है की सांप काफी बड़ा और जहरीला है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rajtoday नाम के यूजर ने शेयर किया है, वीडियो 27 सेकंड का है और इसमें ट्रेन का नाम ट्रेन संख्या और कोच की पूरी जानकारी भी यूजर ने शेयर की है। लोकमत इस वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है।

Snake in train! Snake in AC G17 coach of 12187 Jabalpur-Mumbai Garib Rath Express train. Passengers sent to another coach and G17 locked. pic.twitter.com/VYrtDNgIIY