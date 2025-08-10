सुबह 10 बजे मिली सैलेरी, 10:05 पर कर्मचारी ने दिया इस्तीफा; वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस

Job resignation: एक भारतीय मानव संसाधन पेशेवर द्वारा लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जब उन्होंने एक कर्मचारी द्वारा अपना पहला वेतन मिलने के कुछ ही मिनटों बाद कथित तौर पर इस्तीफ़ा देने की कहानी साझा की।

पोस्ट में लिखा था, "वेतन सुबह 10:00 बजे जमा हुआ, इस्तीफा सुबह 10:05 बजे ईमेल किया गया।" इसमें बताया गया था कि कैसे मानव संसाधन टीम ने कर्मचारी को शामिल करने में घंटों लगाए और उनकी टीम ने उन्हें प्रशिक्षित करने में हफ़्तों बिताए।

उन्होंने लिखा, "आइए पेशेवर नैतिकता के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने आपका स्वागत किया, आप पर भरोसा किया और आपको आगे बढ़ने का एक मंच दिया। और फिर—आपका पहला वेतन आपके खाते में आने के पाँच मिनट बाद—आप चले गए। क्या यह उचित था? क्या यह नैतिक था?"

कर्मचारी पर बरसते हुए, मानव संसाधन पेशेवर ने दावा किया कि आखिरी समय में दिए गए इस्तीफ़े "इरादे, परिपक्वता और जवाबदेही की कमी" को दर्शाते हैं, और पेशेवरों से आग्रह किया कि अगर उन्हें लगता है कि कोई भूमिका या कंपनी उनके लिए सही नहीं है, तो वे ईमानदारी से बात करें।

पोस्ट में लिखा था, "अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा था: तो आप अपनी बात कह सकते थे। आप स्पष्टता या मदद माँग सकते थे। आप सोच-समझकर नौकरी छोड़ सकते थे, सुविधाजनक नहीं। कोई भी नौकरी "आसान" नहीं होती। हर भूमिका के लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होती है। तरक्की आपकी पहली तनख्वाह से नहीं मिलती - यह दृढ़ता से आती है। इसलिए "संस्कृति" या "भूमिका बेमेल" पर उंगली उठाने से पहले, रुकें। सोचें। संवाद करें। क्योंकि अंततः, आपकी व्यावसायिकता आपके पद से नहीं - बल्कि आपके कार्यों से परिभाषित होती है।"

इस पोस्ट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मिलीं, कई उपयोगकर्ताओं ने कर्मचारी का समर्थन किया। उनमें से एक ने कहा, "इससे ज़्यादा असहमत नहीं हुआ जा सकता। जब निगम अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, तो कर्मचारी भी अपनी कंपनियों को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे।"

एक अन्य ने कहा, "नैतिकता? स्पष्ट कर दूँ: वेतन पहले से किए गए काम के लिए दिया जाता है - दान के लिए नहीं, अग्रिम रूप से नहीं। अगर कोई वेतन मिलने के बाद इस्तीफ़ा देता है, तो इसका मतलब है कि उसने उस महीने के अपने दायित्व पूरे कर लिए।"

कुछ अन्य लोगों ने तर्क दिया कि अक्सर कर्मचारियों को इसी तरह अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनमें से एक ने कहा, "बिना उचित सूचना या स्पष्टीकरण के महीने के बीच में कर्मचारियों को नौकरी से निकालना कैसे उचित है?"

