रफ्तार का कहर, ट्रक ने ऑटो को 3 KM तक घसीटा, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार का कहर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। गिट्टी से भरे एक डंपर ने सड़क पर चल रहे ऑटो को टक्कर मार दी और फिर जो हुआ, उसने हर किसी को सन्न कर दिया।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार का कहर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। गिट्टी से भरे एक डंपर ने सड़क पर चल रहे ऑटो को टक्कर मार दी और फिर जो हुआ, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। टक्कर के बाद ऑटो डंपर के पिछले पहिए में फंस गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी। डंपर करीब तीन किलोमीटर तक ऑटो को सड़क पर घसीटता चला गया। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

यह हादसा गुरुवार शाम करीब 7 बजे सुमेरपुर थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया के पास हुआ। कबरई की ओर से आ रहा डंपर तेज गति में था और अचानक सामने चल रहे ऑटो से जा टकराया। हादसे में इंगोहटा निवासी अंकित कुशवाहा की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया।

