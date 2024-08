मनु भाकर और उनकी मां से मिले नीरज चोपड़ा, 'रिश्ता हुआ पक्का..', यहां देखें वायरल वीडियो

Highlights मनु भाकर और उनकी मां से सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने बात की इसके बाद मनु की मां ने उन्हें शपथ दिलाई फिर क्या था सोशल मीडिया में खबर उड़ चली कि दोनों का रिश्ता पक्का हो गया!

नई दिल्ली: पेरिस 2024 ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बीते दिनों हरियाणा की शूटर मनु भाकर की मां से बात करते हुए देखा गया, जिसमें मनु की मां नीरज को कसम खिलाते हुए दिख रही हैं। हालांकि, वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स अपने-अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं और कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है। कई यूजर कह रहे हैं कि मनु भाकर की मां दोनों के रिश्ता को लेकर नीरज से बात कर रही हैं।

All you need is a medal in the Olympics to impress both mother and daughter.



Neeraj Chopra with Manu Bhaker and her mother. pic.twitter.com/5rDUOepyXs