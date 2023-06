राजस्थान: बाड़मेर में अनोखी शादी; ट्रैक्टर चला कर शादी करने पहुंचा दूल्हा, 51 ट्रैक्टरों के साथ निकली बारात

Highlights बाड़मेर में एक शख्स की बारात ट्रैक्टर पर निकली बारात में 51 ट्रैक्टरों का काफिला शामिल हुआ ये शादी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है

बाड़मेर: शादी जीवन में एक बार होती है और अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हर कोई खास इंतजाम करता है। ऐसी ही एक शादी आज-कल लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

दरअसल, राजस्थान के बाड़मेर में एक अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है जिसमें वर पक्ष ने शादी में कुछ ऐसा किया जिसे देख हर कोई हैरान है।

बताया जा रहा है कि वर पक्ष की ओर से बारात में 51 ट्रैक्टरों को ले जाया गया। इसमें दिलचस्प बात ये है कि दूल्हा खुद भी ट्रैक्टर चला रहा था। अब ये अनोखी बारात सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

Rajasthan: Groom arrives with procession on 51 tractors in Barmer



Read @ANI Story | https://t.co/HvvhnFZIMH#Rajasthan#51Tractors#Weddingpic.twitter.com/CIcqrmu85L