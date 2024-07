राजस्थान: पुल पर रील बना रहे थे दंपति, सामने से आ रही ट्रेन को देख दोनों ने लगा दी छलांग और..

Highlights दंपति ने सामने से आ रही ट्रेन को देख कूदे 90 फीट गहरी थी खाई फिलहाल दोनों की जान तो बच गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं

जयपुर:राजस्थान के पाली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दंपति पुल पर रील बना रहे थे, इतने में ट्रेन आ जाती ही और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। गौरतलब है कि, पुल से गिरने के बाद पति की हालत गंभीर है, इस बात की जानकारी टाइम्स नॉउ रिपोर्ट के जरिए सामने आई है।

यह हादसा बीते शनिवार यानी कि 13 जुलाई को घटित हुआ, जब दंपति अपनी फोटो गोराम घाट पुल पर ले रहे थे। दंपत्ति इतने तल्लीन थे कि उन्हें आने वाली ट्रेन का पता ही नहीं चला। पति-पत्नी की पहचान 22 साल के राहुल मेवाड़ा और 20 साल की जान्हवी के रूप में हुई।

वीडियो फुटेज से उस सीन को देखा जा सकता है, जब दंपति अपनी रील शूट कर थे। इसके बाद ट्रेन उसी दिशा में पहुंच जाती है, जहां वो रील बना रहे थे, इसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं हो और वो 90 फीट गहरी खाई में कूद गए। हालांकि, ये तो अच्छा हुआ कि ट्रेन की स्पीड धीमी थी, वहीं, दंपति के गिरने के बाद ट्रेन ड्राइवर ने अचानक ट्रेन को रोक भी दिया।

