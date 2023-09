Rajasthan rahul gandhi: जयपुर में हेलमेट लगाकर स्कूटी पर बैठे राहुल गांधी, महारानी कॉलेज पहुंचे, देखें वीडियो

Highlights संक्षिप्त संवाद के बाद हेलमेट लगाकर एक स्कूटी पर बैठे। स्कूटी को एक युवती चला रही थी। सुरक्षा काफिले के बीच कुछ दूर तक स्कूटी पर सफर किया।

Rajasthan rahul gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जयपुर के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान महारानी कॉलेज में एक कार्यक्रम में भाग लिया और छात्राओं के साथ संवाद किया। कांग्रेस नेता शनिवार दोपहर महारानी कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य ने उनका स्वागत किया। वह छात्राओं के साथ संक्षिप्त संवाद के बाद हेलमेट लगाकर एक स्कूटी पर बैठे। स्कूटी को एक युवती चला रही थी।

Rahul Gandhi is traveling on a scooty with the common people on the streets of Jaipur...#कांग्रेस_फिर_सेpic.twitter.com/dml98mwj2z