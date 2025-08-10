Rajasthan: बेटी ने अपनी मर्जी से की शादी, तो पिता ने कर दी तेरहवीं, मृत्युभोज का किया आयोजन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 10, 2025 13:29 IST2025-08-10T13:27:10+5:302025-08-10T13:29:13+5:30
Rajasthan: मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसे परिवार के लिए मरा हुआ मान लिया है।
Rajasthan: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक व्यक्ति ने अपनी जीवित बेटी की शोक पत्रिका छपवाई और रविवार को मृत्युभोज रखा। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। यह घटना आसींद उपखंड के सरेरी गांव की है जहां भैरूलाल जोशी ने अपनी बेटी पूजा की शादी उसी गांव के निवासी संजय तिवारी से तय की थी। रिश्तेदारों के अनुसार इस साल अप्रैल में शादी भी हो गई जिस पर लाखों रुपये खर्च किए गए। हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार ने बताया कि जोशी ने 30 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा कि उनकी बेटी 29 जुलाई को भीलवाड़ा के माणिक्य लाल वर्मा कॉलेज में परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
कुमार ने कहा, ‘‘हमने आस-पास के इलाकों और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके फोन पर घंटी जाती थी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।’’ बाद में पुलिस ने उसका पता लगाया तो पाया कि उसने अपनी मर्जी से अपने पति के एक रिश्तेदार सूरज तिवारी से शादी कर ली है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने परिवार को सूचित किया और उनसे कहा कि जब उनकी बेटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश हो, तो वे भी मौजूद रहें।’’
उन्होंने बताया कि चार अगस्त को पूजा पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुई और उसने पुष्टि कि उसने अपनी मर्जी से सूरज से शादी कर ली है और आरोप लगाया कि उसे अपने परिवार से खतरा है। बाद में, जोशी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब मेरी बेटी थाने आई तो उसने हमारे खिलाफ बयान दिए। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसे परिवार के लिए मरा हुआ मान लिया है।
मैंने उसके नाम पर एक शोक संदेश छपवाया है और घर पर 12 दिनों की शोक सभा आयोजित कर रहा हूं।
10 अगस्त को एक मृत्युभोज रखा गया है।’’ छपे हुए संदेश में उसकी शादी की तारीख का उल्लेख था और घोषणा की गई थी कि 29 जुलाई को परिवार के लिए उसका ‘‘निधन’’ हो गया था। स्थानीय ग्रामीण और रिश्तेदार शोक सभा में शामिल हो रहे हैं।