Rain in Delhi: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी और उमस से राहत, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली-एनसीआर और उससे सटे इलाकों में अगले दो घंटे के दौरान मध्यम से भारी स्तर की बारिश जारी रहने की काफी संभावना है। लोगों ने ट्विटर पर राष्ट्रीय राजधानी में बारिश होने की तस्वीरें साझा कीं। आईएमडी ने सुबह के समय शहर में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान जताया था।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में शनिवार दोपहर बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम कार्यालय ने भी दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी स्तर की बारिश होने का अनुमान जताया था।

नयी दिल्ली के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के स्थानीय मौसम अनुमान केंद्र ने ट्वीट किया, ''दिल्ली-एनसीआर और उससे सटे इलाकों में अगले दो घंटे के दौरान मध्यम से भारी स्तर की बारिश जारी रहने की काफी संभावना है।'' दिल्ली-एनसीआर के जिन इलाकों में बारिश हुई, उनमें कैलाश कॉलोनी, सरिता विहार, बुराड़ी, नोएडा, शाहदरा, नेवाडा, गोविंदपुरी, इंडिया गेट आदि शामिल हैं।

#WATCH | Rain lashes parts of Delhi, brings respite from severe heat, rising temperatures. Visuals from RK Ashram marg pic.twitter.com/PedIJFpVdJ