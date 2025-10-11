तेज रफ्तार बाइक की कार से टक्कर, उछलकर दूर जा गिरा युवक, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 11, 2025 18:09 IST2025-10-11T18:08:36+5:302025-10-11T18:09:26+5:30
Pune Road Accident: पुणे के पिंपरी से एक्सीडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक बाइक सवार तेज रफ्तार से आता है और अचानक दूसरी तरफ से कार आ जाती है। जिसके बाद बाइक सवार सीधा कार के बोनट से टकराता है और उछलकर जमीन पर गिरता है। एक्सीडेंट के बाद युवक उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है की युवक की जान हेलमेट की वजह से बच गई। क्यों की एक्सीडेंट के बाद जब युवक जमीन से टकराता है तो पहले उसका सर जमीन पर लगता है।
पुणे के पिंपरी लिंक रोड पर एक तेज़ रफ़्तार बाइक सवार कार से टकरा गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बाइक सवार तेज़ रफ़्तार से जा रहा था और अचानक कार से टकरा गया। हेलमेट पहनने की वजह से बाइक सवार की जान बच गई। #Pune#PuneAccident#BikeCrash#CCTVFootage#ViralVideo#Nbh24pic.twitter.com/kaP4L57QxC— News Bharat 24 (@nbh24official) October 11, 2025