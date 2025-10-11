तेज रफ्तार बाइक की कार से टक्कर, उछलकर दूर जा गिरा युवक, देखें वीडियो

October 11, 2025

Pune Road Accident: पुणे के पिंपरी से एक्सीडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक बाइक सवार तेज रफ्तार से आता है और अचानक दूसरी तरफ से कार आ जाती है।

Pune Road Accident: पुणे के पिंपरी से एक्सीडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक बाइक सवार तेज रफ्तार से आता है और अचानक दूसरी तरफ से कार आ जाती है। जिसके बाद बाइक सवार सीधा कार के बोनट से टकराता है और उछलकर जमीन पर गिरता है। एक्सीडेंट के बाद युवक उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है की युवक की जान हेलमेट की वजह से बच गई। क्यों की एक्सीडेंट के बाद जब युवक जमीन से टकराता है तो पहले उसका सर जमीन पर लगता है।

