Highlights पुणे में रात 3 बजे बालकनी में फंसे दो दोस्त, Blinkit डिलीवरी बॉय ने ऐसे बचाई जान

Pune Viral Video: पुणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो रात 3 बजे का बताया जा रहा है जिसमें दो दोस्त बालकनी में फंस जाते हैं और घर में माता-पिता सो रहे होते हैं। तो दोनों दोस्त दिमाग लगाते हैं और Blinkit से डिलीवरी बॉय को फोन करके बुलाते हैं। घर के गेट पर हेलमेट पहने हुए डिलीवरी एजेंट आता है और दोनों फंसे युवक उसे हाथ हिलाकर बिना बेल बजाए अंदर बुलाते हैं और वो उन्हें बालकनी से निकालता है। Instagram पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं।

Viral video shows Blinkit agent rescuing Pune men stuck on balcony at night



A Pune resident and his friend were rescued from an unusual predicament after getting accidentally locked out on their apartment balcony at around 3 am, a video of which has gone viral on social media.… pic.twitter.com/IqRSKukak6 — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) January 6, 2026

Web Title: Pune-3am-Balcony-Rescue-Blinkit-Delivery-Boy-Saves-Two-Friends-viral-video