Highlights VIDEO: शादी के तुरंत बाद इंस्पेक्टर ने दुल्हन पर बरसाए थप्पड़, देखें वायरल वीडियो

Viral Video of Bihar Police and his Wife: बिहार के नवादा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मौजूद शख्स को इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। जिसकी मंदिर में शादी हो रही होती है और शादी के तुरंत बाद पति-पत्नी में कुछ कहासुनी हो जाती है और इंस्पेक्टर अपनी पत्नी को सबके सामने ही थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद दुल्हन के परिवार वाले इसका विरोध करने लगते हैं और कहासुनी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद बताया जा रहा है की शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। खबरों की माने तो दुल्हन भी महिला सिपाही बताई जा रही है, लोकमत हिंदी खबर की पुष्टि नहीं करता है, वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर gharkekalesh नाम के पेज से शेयर किया गया है।

In Nawada, Bihar, A policeman slapped his newly-wed bride immediately after marriage in a temple, The woman lodged a complaint after which SP Abhinav immediately suspended the inspector.

pic.twitter.com/h7a3GXhbPY