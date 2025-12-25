बॉक्सर ने पीएम मोदी से कहा- सरजी राम राम, और कैसे हो? पीएम ने जवाब में कहा- मैं तेरे जैसा ही हूँ | VIDEO

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो क्लिप में प्रधानमंत्री सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में सिरसा से आए बॉक्सर नीरज सिंह से बातचीत की। उन्होंने नीरज को उसी अंदाज में जवाब दिया जिस अंदाज में भारतीय बॉक्सर ने पीएम से सवाल किए। वीडियो में बॉक्सर पीएम मोदी से पहले राम राम करते हैं। फिर पूछते हैं कैसे हैं आप? इस पर प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं के अंदाज में कहते हैं आपके जैसा हूँ।

नीरज कहते हैं, "सरजी राम राम, और कैसे हो? पीएम ने जवाब में कहा- मैं तेरे जैसा ही हूँ।" इस पर सभा में मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हँसने लगते हैं और पीएम मोदी भी हँसते हैं। पीएम और नीरज के बीच बातचीत का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पीएम ने इस दौरान कहा कि 2014 से पहले खेल विभाग में और टीम चयन में होने वाली अनियमिततायें अब खत्म हो गई है और गरीब परिवारों के बच्चे भी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के दम पर शीर्ष स्तर पर पहुंच रहे हैं।

युवाओं में खेल संस्कृति और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिये आयोजित ‘सांसद खेल महोत्सव’ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महोत्सव में शहरों से लेकर गांवों तक हर पृष्ठभूमि के लोगों की सहभागिता दिखाती है कि इसका दायरा और प्रभाव कितना बड़ा है।

