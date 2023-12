विष्णु देव साय के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर पीएम मोदी ने खुद खिसकाई मेज, मदद को आए अन्य नेता, वीडियो हुआ वायरल

Highlights वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टेबल की व्यवस्था में मदद करते नजर आ रहे हैं अन्य नेताओं ने भी मेज को खिसकाने में पीएम मोदी की मदद की विष्णु देव साय ने 13 दिसंबर को रायपुर में एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आए एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टेबल की व्यवस्था में मदद करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर एक मेज को खिसकाने में मदद करते हुए नजर आए। भाजपा नेता विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार 13 दिसंबर को रायपुर में एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे।

