भयावह वीडियो: आसमान में उड़ रहे एक विमान को दूसरे विमान ने मारी जोरदार टक्कर और फिर....देखें भयानक हादसा

Highlights सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो विमान को टकराते हुए देखे जा सकते है। इस टक्कर में तीन स्काईडाइवर्स को भी विमान से गिरते हुए देखा गया है।

Viral Video:सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है जिसमें एक हादसे को देखा जा सकता है। वीडियो में देखा गया है कि कैसे स्काईडाइवर्स का एक समूह दूसरे विमान में टकरा जाता है जिससे बड़ा हादसा हो जाता है। इस वीडियो 12 अप्रैल को दोबारा शेयर गिया है और जब इसे फिर से शेयर किया गया है, लोग इसे खूब देख रहे है और इसकी जमकर चर्चा भी हो रही है।

इस वीडियो को इस बार @kirawontmiss नामक ट्विटर यूजर द्वारा शेयर किया गया है। ऐसे में जब से इस वीडियो को शेयर किया गया है तब से इसे 51 करोड़ व्यूज मिल चुके है। यही नहीं इस पोस्ट को भी करोड़ों में व्यूज मिल चुके है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक विमान से कुछ स्काईडाइवर्स आसमान में उतरने की कोशिश कर रहे है। वे अभी उतरने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि इस बीच उनके साथ एक हादसा हो गया। दरअसल, जिस वक्त ये स्काईडाइवर्स आसमान में उतर रहे थे उसी दौरान एक और विमान जो अन्य स्काईडाइवर्स को लेकर आसमान में उड़ रहा था।

imagine skydiving for the first time and this shit happens pic.twitter.com/p2ArUJC4nt

ऐसे में इन स्काईडाइवर्स के उतरते समय इनका विमान ने अपना संतुलन खो दिया और आसमान में ही हिलने लगा। इसके बाद विमान से नीचे उतरा एक स्काईडाइवर्स अपने आप को संभाल नहीं पाया है वह भी हिलने लगा। इसी बीच एक दूसरा विमान जो अन्य स्काईडाइवर्स को लिए हुए था इनके विमान के नीचे आ गया और इससे इन दोनों विमान और स्काईडाइवर्स में टक्कर हो गई। वीडियो में देखा गया है कि विमान में आग लग गई थी और स्काईडाइवर्स आवाज निकालते हुए आसमान में उड़ गए थे।

If you guys wanted to see a bit more, here you go pic.twitter.com/JS560BmvRp