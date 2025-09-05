पत्नी को नहीं खिलाए गर्मागरम समोसे, तो पति को पीटा, मायके वालों के साथ महिला ने ससुराल में काटा हंगामा, VIDEO वायरल
By अंजली चौहान | Updated: September 5, 2025 15:05 IST2025-09-05T15:05:42+5:302025-09-05T15:05:46+5:30
VIDEO VIRAL: पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में एक परिवार में उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब संगीता नाम की महिला ने समोसा खाने की इच्छा व्यक्त की।
VIDEO VIRAL: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पत्नी ने अपनी पति की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वह समोसा नहीं लेकर आया था। गौरतलब है कि यह घटना पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में तब हुई जब संगीता नाम की एक महिला ने समोसा खाने की इच्छा जताई। उसकी मांग के बावजूद, उसका पति शिवम 30 अगस्त को खाली हाथ घर लौट आया, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई जो जल्द ही बढ़ गई।
जब यह झगड़ा शांत नहीं हुआ, तो संगीता ने कथित तौर पर अपने माता-पिता, उषा और रामलड़ैते को अपने घर बुलाया। दोनों ने मिलकर शिवम और उसके पिता विजय कुमार के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट की। तनाव बढ़ने पर, शिवम के पिता और पीलीभीत जिले के भगवंतपुर के आनंदपुर गाँव के निवासी विजय कुमार ने अगले दिन इस मामले को पंचायत में ले जाया।
यूपी के पीलीभीत में समोसा नहीं खिलाने पर एक पति की जान सांसत में आ गई। बीवी ने पंचायत बुलाई। फिर अपने परिजनों के साथ मिलकर पति और उसकी मां की पिटाई कर दी। #pilibhit#samosa#upnewspic.twitter.com/7kebdJFEFD— Pawan Kumar Sharma (@pawanks1997) September 4, 2025
31 अगस्त को पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश शर्मा की मौजूदगी में स्थिति पर चर्चा और आवश्यक कदम उठाने के लिए एक पंचायत हुई। शुरुआत में मामला सुलह की ओर बढ़ता दिख रहा था। लेकिन मामला अनसुलझा रहा।
बाद में विजय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। प्राथमिकी में, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की शादी 22 मई को सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में संगीता से की थी।
30 अगस्त को, उनकी बहू ने अपने पति से समोसे लाने को कहा। उन्होंने दावा किया कि शिवम द्वारा समोसे लाना भूल जाने के कारण मारपीट हुई, जिससे संगीता नाराज हो गई।
उन्होंने आगे कहा कि संगीता ने उस रात कुछ नहीं खाया और उसी ने गरमागरम बहस शुरू की। 01.09.2025 को पूर्णपुर थाने में प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीलीभीत पुलिस ने बताया कि आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा मामले की जांच चल रही है।