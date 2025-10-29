VIDEO: चलती ट्रेन से गिरा यात्री, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 29, 2025 15:30 IST2025-10-29T15:28:31+5:302025-10-29T15:30:16+5:30
Passenger Falls from Moving Train: ट्रेन से उतरने या चढ़ने में छोटी से लापरवाही के कारण जान भी जा सकती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक गिर जाता है सीधा ट्रेन के नीचे जाने लगता है। वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों और लोगों ने तुरंत दौड़कर युवक को बाहर की ओर खींच लेते हैं और युवक की जान बच जाती है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
Hyderabad: चलती Train से उतर रहा था युवक बाल बाल बची जान! स्टेशन पर मौजूद अफसरों और बचाई युवक की जान. घटना CCTV में हुई कैद...#Hyderabad#Train#IndianRailway#LatestNews#Nedricknews@RailMinIndiapic.twitter.com/R98dplUfee— Nedrick News (@nedricknews) October 28, 2025