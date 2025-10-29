VIDEO: चलती ट्रेन से गिरा यात्री, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 29, 2025 15:30 IST2025-10-29T15:28:31+5:302025-10-29T15:30:16+5:30

Passenger Falls from Moving Train: ट्रेन से उतरने या चढ़ने में छोटी से लापरवाही के कारण जान भी जा सकती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक गिर जाता है सीधा ट्रेन के नीचे जाने लगता है।

Passenger Falls from Moving Train at Kacheguda Railway Station Watch Video | VIDEO: चलती ट्रेन से गिरा यात्री, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: चलती ट्रेन से गिरा यात्री, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: चलती ट्रेन से गिरा यात्री, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो

Passenger Falls from Moving Train: ट्रेन से उतरने या चढ़ने में छोटी से लापरवाही के कारण जान भी जा सकती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक गिर जाता है सीधा ट्रेन के नीचे जाने लगता है। वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों और लोगों ने तुरंत दौड़कर युवक को बाहर की ओर खींच लेते हैं और युवक की जान बच जाती है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

English summary :
Passenger Falls from Moving Train at Kacheguda Railway Station Watch Video


Web Title: Passenger Falls from Moving Train at Kacheguda Railway Station Watch Video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :hyderabadViral VideoRailwaysRailway Policeहैदराबादवायरल वीडियोअजब गजब