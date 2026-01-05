VIDEO: ट्रेन रुकने पर प्लेटफॉर्म पर नहाने लगा यात्री, RPF ने रोका, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: January 5, 2026 20:10 IST2026-01-05T20:09:44+5:302026-01-05T20:10:00+5:30
Viral Video: सोशल मीडिया पर भारतीय रेल के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स ट्रेन रुकने पर प्लेटफॉर्म पर नहाता नजर आ रहा है।
Passenger Bath on platform: सोशल मीडिया पर भारतीय रेल के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स ट्रेन रुकने पर प्लेटफॉर्म पर नहाता नजर आ रहा है। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो बिहार का बताया जा रहा है जिसका हम दावा नहीं करते हैं, शख्स रेलवे ट्रैक पर लगे पानी के पाइप से नहा रहा होता है और वहां एक RPF का जवान आता है शख्स को ऐसा करने से रोकता है, वहीं कुछ लोग ये सब अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं।