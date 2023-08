WATCH: पाकिस्तान की एक वेडिंग पार्टी कुश्ती के मैदान में हुई तब्दील, मेहमान की टोपी उछालने पर हुआ झगड़ा

Viral Video: एक वायरल वीडियो में पाकिस्तानी शादी समारोह के दौरान बड़े पैमाने पर लड़ाई देखने को मिली। यह घटना 24 अगस्त, 2023 की बताई जा रही है। वीडियो जो वर्तमान में एक्स, पहले ट्विटर पर वायरल हो रहा है, उसमें पुरुषों को एक-दूसरे से हिंसक तरीके से लड़ते दिखाई दे रहा है।

छह मिनट लंबे इस वीडियो की शुरुआत शादी में उपस्थित लोगों द्वारा टेबल पर बैठे रात्रिभोज का आनंद लेने से होती है। एक सफेद कपड़े का विभाजन पुरुषों और महिलाओं की बैठने की व्यवस्था को अलग करता है। वीडियो में आगे, एक आदमी मेज के पास आता है और एक मेहमान की टोपी उछाल देता है। कुछ ही क्षण बाद, दृश्य हिंसक हो जाता है और वे एक-दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और अधिक लोग लड़ाई में शामिल हो जाते हैं।

देखते ही देखते वे एक-दूसरे को कुर्सियों से मारने लगते हैं। लड़ाई का दायर विभाजन को चीरते हुए महिलाओं की तरफ बढ़ जाता है। इस बीच महिलाएं भी लड़ाई को ख़त्म करने की व्यर्थ कोशिश करती हैं। पोस्ट किए जाने के बाद से, वीडियो को एक्स पर 333,000 से अधिक बार देखा जा चुका है।

एक शख्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'अगर मुझे पर्याप्त मीट के टुकड़े नहीं मिलते तो मुझे भी गुस्सा आता है' एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि वे दूसरी तरफ बैठी महिलाओं से खुश नहीं थे। ध्यान दें कि वे सभी दूसरी तरफ कैसे चली गईं।"

Kalesh during marriage ceremony in pakistan over mamu didn’t got Mutton pieces in biriyani pic.twitter.com/mYrIMbIVVx