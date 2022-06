पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और उनकी भारतीय बीवी सामिया आरजू की हॉलीडे पिक्स को लेकर भड़के कट्टरपंथी, समर्थकों ने दिया करारा जवाब

Highlights सामिया आरजू हरियाणा के पलवल जिले के चांदनी गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता लियाकत अली हरियाणा सरकार में सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी हैं।

नई दिल्ली: पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और उनकी भारतीय पत्नी सामिया आरजू को हाल ही में यूजर्स ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। दरअसल, क्रिकेटर ने सोमवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर कुछ पाकिस्तानी यूजर्स ने हसन अली और उनकी पत्नी को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

इन यूजर्स ने सामिया को उनके कपड़ों और पोज को फूहड़ बताकर ट्रोल किया। यही नहीं, इन यूजर्स ने उनकी नैतिकता पर सवाल उठाते हुए उनके चरित्र को लेलर भी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। हालांकि। इस दौरान कुछ यूजर्स ऐसे भी सामने आए, जिन्होंने इस कपल का समर्थन किया। ऐसे में इन समर्थकों ने ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई और उन्हें करारा जवाब भी दिया।

बता दें कि जो तस्वीरें पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने शेयर की हैं, उसमें सामिया ने बालों को खोल रखा है। यही नहीं, इन तस्वीरों में उन्हें डेनिम जींस और जैकेट पहने हुए भी देखा जा रहा है। वैसे जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दें कि हसन अली की पत्नी बीवी सामिया आरजू भारतीय हैं। वह हरियाणा के पलवल जिले के चांदनी गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता लियाकत अली हरियाणा सरकार में सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी हैं।

सामिया ने अपनी शिक्षा फरीदाबाद से पूरी की, जहां परिवार 15 साल से अधिक समय से रह रहा है। सामिया और हसन की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिये दुबई में हुई थी। सामिया एयरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने 2019 में दुबई में एक भव्य समारोह में हसन अली से शादी की थी। अब दोनों एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स भी हैं।

देखिये यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

Your wife is gorgeous and you guys make a cute couple 🌸🌸 don’t let any haters shame her 💓 — ✨ (@tmesis___) June 20, 2022

There should be a defined qualification for Pakistanis to have internet access.. https://t.co/GGms5Rv4a1 — tumbleweed (@usedcrossbow) June 21, 2022

This is such a nice, heartwarming tweet but the replies underneath show the real gutter mentality of men from indo-pak. https://t.co/qGTqFwobz7 — Burhan (@BurhanULhaq) June 20, 2022

a lovely photo of a Pakistani family but the Pakistani men in the comments cannot help showing their harassy mentality. https://t.co/IXrk2GNgvL — A #FreePalestine (@behudaLarki) June 20, 2022

If you want to vomit read the comments under Hassan Ali’s tweet sharing his family on holiday in Hunza and men freaking out from his wife’s “pose” which is… *checks notes*… sitting with her legs crossed. — Sabah Bano Malik (@sabahbanomalik) June 20, 2022

Have fun! Ignore comments of Pakistani men. They can’t believe women have legs lol — Meph⚓ (@UnitedsFreak) June 20, 2022

You guys look cute & amazing together. Ignore the comments of our confused muslims aka Ertugrul fans who thought Esra Belgic would be a real life Halima Sultan. Have fun and travel the world while you can! They hate you because they can’t be like you. — Saad Kaiser 🇵🇸 (@TheSaadKaiser) June 20, 2022

Logo ki naak unk مُنہ kay ilawa her jaga ghuss jati hai.#ComentSectionhttps://t.co/3lFFwTvY4H — Noreen (@i_norreennnn) June 20, 2022

Web Title: Pakistani Cricketer Hasan Ali And His Wife Samiya Arzoo Got Trolled Netizens Shut Trollers Mouth