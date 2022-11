पाकिस्तानी अभिनेत्री का जिम्बाब्वे टीम से वादा, कहा- अगर भारत को हराया तो करूंगी जिम्बाब्वियन लड़के से शादी

Highlights कहा - अगर जिम्बाब्वे भारत को हरा देता है, तो वह 'जिम्बाब्वे के लड़के' से शादी करेंगी पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैच को लेकर भी अभिनेत्री ने किया ट्वीट कहा - भारतीय टीम पर काला जादू करने के लिए बंगाली बाबा के पास जाऊंगी

ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्वकप में भारत अपना सुपर 12 का आखिरी मुकाबला रविवार 06 नवंबर को जिम्बाब्वे के साथ खेलेगा। यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मैच को लेकर पाकिस्तानी अभिनेत्री सेहर शिनवारी ने जिम्बाब्वे की टीम से वादा किया है। इस वादे के मुताबिक अगर जिम्बाब्वे टीम भारत को हरा देती है तो वह जिम्बाबियन लड़के से शादी कर लेंगी।

शिनवारी ने गुरुवार को भारत बनान जिम्बाब्वे मैच को लेकर ट्वीट किया और कहा है कि अगर जिम्बाब्वे भारत को हरा देता है, तो वह 'जिम्बाब्वे के लड़के' से शादी करेंगी। उनका यह ट्वीट जिम्बाब्वे द्वारा पाकिस्तान को एक रन से हराने के एक हफ्ते बाद आया है, इस हार के बाद से पाक क्रिकेट टीम को काफी आलोचना का शिकार करना पड़ा था।

I'll marry a Zimbabwean guy, if their team miraculously beats India in next match 🙂

वहीं पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैच को लेकर भी अभिनेत्री ने ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है, अगर पाकिस्तान आज दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है, तो मैं भारतीय टीम पर काला जादू करने के लिए बंगाली बाबा के पास जाऊंगी ताकि वे जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत न सकें और पाकिस्तान अंततः सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सके।

If Pakistan beats South Africa today, I'll visit Bangali baba to cast a black spell on Indian team so they could not win against Zimbabwe and Pakistan eventually qualifies for Semi-final 😊