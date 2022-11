उत्तर कोरियाः किम जोंग उन की बेटी पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई, आईसीबीएम परीक्षण देखने पहुंची, देखें वीडियो

Highlights किम अपनी बेटी के साथ मिसाइल का परीक्षण देखते नजर आ रहे हैं। किम की बेटी सफेद रंग की जैकेट और लाल जूते पहने हुए दिख रही है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने पहली बार किम की बेटी का उल्लेख किया है या उसकी तस्वीरें सार्वजनिक की हैं।

सियोलः उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बेटी पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई। किम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का परीक्षण देखने पहुंचे थे तथा इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी भी उनके साथ थी।

Kim Jong Un had kept his children out of the public eye until now, leaving North Korea watchers speculating about the leader’s succession plan https://t.co/Jq4rDvRZRa — The Wall Street Journal (@WSJ) November 19, 2022

VIDEO: North Korea’s state-run television aired a photo slideshow of Kim Jong Un with his daughter at the ICBM launch site.



The photos are the same as those published earlier in the morning, and the program did not show additional video of the daughter. https://t.co/ZhEljEW15upic.twitter.com/y3sQRPutWw — NK NEWS (@nknewsorg) November 19, 2022

नॉर्थ कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि किम ने अपनी पत्नी री सोल जू और "प्यारी बेटी" के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वासांग-17 का परीक्षण देखा। मुख्य रोडोंग सिनमुन अखबार ने तस्वीरें प्रकाशित कीं जिनमें किम अपनी बेटी के साथ मिसाइल का परीक्षण देखते नजर आ रहे हैं।

North Korean leader Kim Jong Un revealed his daughter to the world for the first time on Saturday in striking photos showing the pair hand-in-hand before the launch of the nuclear-armed country’s largest ballistic missile the day before.https://t.co/5lNK4mfvGN — Dawn.com (@dawn_com) November 19, 2022

इन तस्वीरों में किम की बेटी सफेद रंग की जैकेट और लाल जूते पहने हुए दिखती है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने पहली बार किम की बेटी का उल्लेख किया है या उसकी तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। केसीएनए ने किम की बेटी के नाम और उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

North Korea’s Kim Jong Un reveals daughter at missile launch https://t.co/qiq55JCJwApic.twitter.com/UEdhdXrNaw — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 19, 2022

