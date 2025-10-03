VIDEO: थार और क्रेटा से स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल, नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास की घटना, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 3, 2025 15:18 IST2025-10-03T15:17:54+5:302025-10-03T15:18:19+5:30
Noida Car Stunt Video Viral: वायरल वीडियो में कार से कुछ युवक स्टंट बाजी करते नजर आ रहे हैं, ये घटना दनकौर में यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक गलगोटिया विश्वविद्यालय अंडरपास की बताई जा रही है। थार व क्रेटा कार बीच सड़क पर गोल-गोल घूम कर स्टंट कर रही हैं, वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ युवक गाड़ियों पर चढ़कर भी रील बना रहे थे। वहां मौजूद राहगीरों को इन लोगों के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके ऊपर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।