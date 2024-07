मुंबई: रेलवे ट्रैक पर पूजा करते दिखे लोग, पटरी पर फल-नारियल का लगा भोग; नजारा देश चकरा जाएगा आपका सिर

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेन लोगों की लाइफ लाइन की तरह है। रोजाना ट्रेन से यहां लाखों लोग सफर करते हैं। भारतीय रेलवे जहां यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य पर पहुंचाने का काम करती है वहीं अपने रेलवे ट्रैक का भी ख्याल रखती है। मगर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसने रेलवे पर सवाल खड़े कर दिए है। मुंबई के रेलवे ट्रैक की एक अजीबो-गरीब घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल, बूर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग सावन की पूजा करते दिखे। बड़ी ही हैरानी की बात है कि लोग रेलवे ट्रैक पर बिना किसी डर के पूजा कर रहे हैं।

हालांकि, मामले पर जल्द ही रेलवे ने एक्शन ले लिया। लोगों द्वारा पूजा किए जाने पर एक यात्री ने तस्वीरें ले ली और भक्तों के खिलाफ आरपीएफ से शिकायत दर्ज करा दी। यात्री की शिकायत के बाद, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने हस्तक्षेप किया और श्रद्धालुओं को परिसर से हटा दिया। श्रद्धालुओं ने कथित तौर पर RPF कर्मियों को बताया कि एक मंदिर रेल की पटरियों के बगल में स्थित था, और यह अनुष्ठान उसके अस्तित्व में आने के बाद से ही वहाँ किया जाता रहा है।

It is concerning to see superstitious practices carried out on @Central_Railway Chembur railway tracks.

This poses serious safety risks. Authorities must enforce strict regulations to prevent such activities. @ShivajiIRTS@rajtoday@mashrujeet@mumbaimatterz@Mumbaikhabar9… pic.twitter.com/gl3lfv5Yvo