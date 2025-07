MS Dhoni पहुंचे दिउड़ी मां के दरबार, पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी साथ, देखें वीडियो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी परिवार के साथ दिवड़ी मां के दरबार में पूजा करने पहुंचे। धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी मौजूद थीं, धोनी ने विधि-विधान से मां काली की पूजा आर्चना की और आशीर्वाद लिया, पूरे परिवार ने मंदिर में दीप जलाने से लेकर नारियल फोड़ने तक साथ में हिस्सा लिया, झारखंड में मां काली का यह मंदिर काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ 16 भुजाओं वाली मां काली की करीब साढ़े तीन फुट ऊंची प्रतिमा है।

