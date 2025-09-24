VIRAL: हापुड़ में बंदरों का आतंक, स्कूटी पर जा रहे परिवार पर किया हमला, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 24, 2025 14:19 IST2025-09-24T14:19:26+5:302025-09-24T14:19:42+5:30

Monkey Attack a Family in Hapur: हापुड़ की विवेक विहार कॉलोनी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बंदरों के झुंड ने स्कूटी पर जा रहे परिवार पर हमला कर दिया।

Monkey Attack a Family in Hapur:हापुड़ की विवेक विहार कॉलोनी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बंदरों के झुंड ने स्कूटी पर जा रहे परिवार पर हमला कर दिया। इसके बाद परिवार अपनी जान बचाने के लिए स्कूटी छोड़ कर घर में घुस गया, मगर बंदरों ने उनका पीछा वहां भी किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना विवेक विहार कॉलोनी की बताई जा रही है वीडियो के शुरुआत में जैसे ही बंदर हमला करते हैं स्कूटी असंतुलित होकर दीवार से टकरा जाती है, जिसके बाद परिवार को कुछ समझ नहीं आता और वो भागने लगते हैं।

टॅग्स :hapurViral Videoweirdहापुड़वायरल वीडियोअजब गजब