"मेरे पापा का कलेक्टर के साथ उठना-बैठना है...", प्रोफेसर की डांट से बौखलाया छात्र, भरी क्लास में दे दी धमकी

VIRAL VIDEO: शिक्षण संस्थानों में बच्चे शिक्षा और अच्छा अचारण सीखने के लिए जाते हैं। बचपन से बच्चों को शिक्षकों का सम्मान करना सिखाया जाता है लेकिन कुछ छात्र अहंकार और पारिवारिक दबदबे के कारण इस संस्कार को नहीं सीखते। ऐसे लोग अक्सर असामाजिक बन जाते है जो समाज के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसका सटीक उदाहरण पेश करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो इंटरनेट की दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गया है जिसने एक गंभीर चर्चा को जन्म दे दिया है।

दरअसल, वायरल वीडियो में चौंकाने वाली घटना कैद हुई, जहां कॉलेज में पढ़ने आए एक छात्र ने सरेआम महिला शिक्षिका को धमकी दी। छात्र की पहचान मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है जो समय पर कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ था। जिसके बाद शिक्षिका ने उससे समय पर आने के लिए चेतावनी दी लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब कैफ ने टीचर को ही धमकी दे दी। इस दौरा छात्र क्लास में मौजूद थे। अन्य छात्रों ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया जो अब वायरल हो रहा है।

छात्र ने शिष्टाचार के साथ अनुरोध का जवाब देने के बजाय, स्थानीय कलेक्टर के साथ अपने पिता की दोस्ती और अपने परिवार की संपत्ति का दिखावा करते हुए प्रोफेसर को धमकाया। टकराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे छात्र के व्यवहार पर आक्रोश फैल गया है। छात्र को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "आपको नहीं पता कि मैं किस परिवार से ताल्लुक रखता हूं... मेरे पापा कलेक्टर के साथ बैठते हैं... मेरे पास कोई कमी नहीं है पैसे की या किसी भी चीज की, 20-25,000 की क्या नौकरी करूंगा मैं, मेरी यह औकात है... आप मेरी हैसियत देखकर बात करो।"

इंस्टाग्राम पर वीडियो udaipurupdates and udaipurupdateinfo के नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन के अनुसार, घटना सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बीते गुरुवार को हुई। जहां विवि के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एफएमएस) कॉलेज में छात्र मोहम्मद कैफ 40 मिनट देर से क्लास में पहुंचा। महिला प्रोफेसर सोनू नागौरी ने उसे टोका और देरी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आक्रोशित हो गया।

My father has friendship with collector, we have alot of money, don't teach me discipline : Md Kaif threatens professor for asking him to come to class on time, spitted and left....



So Islamophobic of that professor, how can she asks a Muslim student to be disciplined. pic.twitter.com/Eekaz5S3ex