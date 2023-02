Union Budget 2023: बजट में सिगरेट और इनकम टैक्स के बदलावों को देख लोगों का सिर चकराया, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Highlights वित्त मंत्री ने सदन में बुधवार को किया बजट पेश। बजट में सिगरेट के कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने पर सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़। इनकम टैक्स में नए स्लैब के आने से लोग हुए कन्फ्यूज।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसान, छात्रों, महिलाओं, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए कई अहम चीजों की घोषणा की है। नए बजट के अनुसार, सरकार ने सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके बाद आने वाले दिनों में सिगरेट महंगी हो जाएगी।

वहीं, आयकर विभाग को टैक्स देने वाले लोगों के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। जिन लोगों की साल की इनकम सात लाख रुपये तक है उन्हें टैक्स नहीं देना होगा और जिन लोगों की सात लाख से अधिक आय है उन्हें नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स देना होगा।

बजट में आम जनता के लिए गए ये बदलाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। बजट आने के बाद से ही जनता ये जानना चाहती है कि उसके जेब खर्च पर कितना असर होगा। ऐसे में बजट में किए गए इन बदलावों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स शेयर किए जा रहे हैं।

बजट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। यूजर्स ढेरों मीम्स शेयर कर रहे हैं, जिसमें सिगरेट के महंगे होने पर कई यूजर्स ने अपना दुख जताया है।

*Budget 2023 exists* Me to my commerce friend #Budget2023 pic.twitter.com/Sa05iYPbnC

Middle class trying to choose between old tax regime and new tax regime now. #Budget2023pic.twitter.com/fLhRvyoe89