VIDEO: एक्सीडेंट के बाद ब्रिज से लटका शख्स, लोगों ने बचाई जान, देखें वीडियो

VIRAL VIDEO: यह हादसा वडोदरा के नंदेसरी ब्रिज पर हुआ, जिसने वहां मौजूद लोगों को दहला दिया। पुल से गुजर रहे एक मोपेड सवार को पीछे से आ रही एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी।

VIRAL VIDEO: यह हादसा वडोदरा के नंदेसरी ब्रिज पर हुआ, जिसने वहां मौजूद लोगों को दहला दिया। पुल से गुजर रहे एक मोपेड सवार को पीछे से आ रही एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक उछलकर ब्रिज की रेलिंग की ओर जा गिरा। गनीमत रही कि युवक की शर्ट पुल पर लगे एक बिजली के खंभे में फंस गई, जिससे वह नीचे गिरने से बच गया। करीब 20 फुट ऊंचे पुल से वह हवा में लटका रह गया। यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। बिना समय गंवाए कुछ लोगों ने युवक का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित ऊपर खींच लिया। इस पूरी घटना का सांसें रोक देने वाला वीडियो भी सामने आया है। युवक को मामूली चोटें आई हैं और प्राथमिक इलाज के बाद उसे अस्पताल भेज दिया गया है।


