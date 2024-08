Viral Video: ट्रेनी डॉक्टर की नृशंस हत्या का वर्णन करते हुए कंटेंट क्रिएटर ने किया मेकअप ट्यूटोरियल, यूजर्स हुए क्रोधित, देखें वीडियो

Viral Video: कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ सरकारी अस्पताल के अंदर कथित बलात्कार और हत्या की भयावह घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मृत डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करने वाली आवाजें तेज हो रही हैं और देशभर में विरोध प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं।

इस बीच सोशल मीडिया पर भी ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करने वाले अभियानों और संदेशों की बाढ़ आ रही है। दरअसल, इस जघन्य कृत्य ने कई लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया जिसमें वह एक मेकअप ट्यूटोरियल करती नजर आ रही हैं।

जहां एक ओर कंटेंट क्रिएटर वीडियो में मेकअप करती नजर आ रही है वहीं ऑडियो एक महिला डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या की भयानक घटना के बारे में है। वीडियो में लड़की सफेद गाउन में नजर आ रही है और कैमरे के सामने पोज दे रही है।

बैकग्राउंड में ऑडियो इस तरह शुरू होता है, "मेरे साथ तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आप सभी से अपने एक दोस्त के बारे में बात कर रही हूं जो कॉलेज गई, एमबीबीएस पूरा किया और वास्तव में मास्टर्स कर रही थी।" वीडियो में क्रिएटर ने बैकग्राउंड ऑडियो के साथ ये दिखाती है कि अपने चेहरे पर विभिन्न मेकअप प्रोडक्ट्स को कैसे लगाया जाए।

इसके बाद बैकग्राउंड में ऑडियो में सुनाई देता है, "एक शाम, जब वह अपनी पढ़ाई और पोस्टिंग पूरी कर रही थी और सो रही थी, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ड्यूटी पर। अस्पताल परिसर में। मैं उसके माता-पिता को क्या बताऊं? वे उसके शरीर को कैसे देखते हैं? वे समाज का सामना कैसे करते हैं?"



ऑडियो में आगे कहा गया, "क्योंकि, निश्चित रूप से, जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो वे अब सवाल करेंगे कि लड़की ने क्या गलत किया और यह नहीं कि जब यह हुआ तो उसके आसपास कौन था। ये वही डॉक्टर हैं जो एक सीट पाने के लिए प्रयास और संघर्ष करते हैं। उनकी डिग्री हासिल करने में सक्षम होने के लिए खूब मेहनत करो। ये वही माता-पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भेजने के लिए अपने कई सपनों का बलिदान दिया।"

ऑडियो में आखिरी में कहा गया, "नहीं, वह वास्तव में मेरी दोस्त नहीं है, लेकिन हो सकती है। क्योंकि, भले ही हमारे पास अभी भी उसके माता-पिता के लिए जवाब नहीं हैं। और जिस अस्पताल में वह पढ़ रही थी वहां के प्रिंसिपल के पास भी उसके माता-पिता के लिए कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अभी-अभी अपनी बेटी को खोया है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और हम सभी के पास कोई जवाब नहीं है।"

वीडियो को सारा सरोश ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और खूब आलोचना हुई। नेटिज़न्स द्वारा बेरहमी से ट्रोल किए जाने के बाद, डिजिटल निर्माता ने वीडियो हटा दिया और माफी नोट पोस्ट किया। फिलहाल, उसका दावा है कि उसने दो महीने पहले बलात्कार और हत्या की घटनाओं के वर्तमान मामलों पर वॉयसओवर के साथ वीडियो शूट किया था।

