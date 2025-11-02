VIDEO: रेलवे स्टेशन पर पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, बचाने के लिए फायर ब्रिगेड और RPF उतरी मैदान में; देखें वीडियो

Lucknow Viral Video: सोशल मीडिया पर लखनऊ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है जो बिल्कुल फिल्मी अंदाज है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास आज, 2 नवंबर को, उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक पानी की ऊँची टंकी पर चढ़ गया, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों का ध्यान उसकी ओर गया।

पुलिस, दमकल विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) मौके पर पहुँचे और संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि युवक टंकी पर बैठा है और अधिकारी उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं।

लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ा युवक



सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को उतारने की कोशिश में लगी pic.twitter.com/mECZf4MEEw — Priya singh (@priyarajputlive) November 2, 2025

कई मिनट की मशक्कत के बाद, बचाव दल ने सीढ़ी लगाकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। उसके इस कृत्य के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है, हालाँकि अधिकारी घटना की जाँच कर रहे हैं।

