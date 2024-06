Lok Sabha Election Results 2024: लोकसभा चुनाव मतगणना के रुझानों से सोशल मीडिया पर आईं मीम्स की बाढ़, यूजर्स जमकर ले रहे मजे

Lok Sabha Elections Results 2024: भारत में लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है। जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे यह तस्वीर सामने आ रही हैं कि कौन कहां से जीत रहा है। साल 2019 के नतीजों को पलटते हुए इस बार के रुझान एक अलग ही इतिहास रच रहे हैं। तीसरी बार कार्यकाल संभालने का दावा करने वाली बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सीटों की बड़ी बढ़त मिल रही है।

इस बीच, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ रही है। लोकसबा चुनाव के रुझानों को देखकर यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। लोगों के कलेक्शन में फिल्मों के लोकप्रिय मीम्स सबसे ऊपर रहे।

जबकि कुछ लोगों ने सिर्फ परिदृश्य का आनंद लेने के लिए मीम्स पोस्ट किए, वहीं अन्य ने चुनाव परिणामों के तनावपूर्ण दौर में खुद को शांत करने की कोशिश की। दृश्य चाहे जो भी हो, इंटरनेट पर लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 के संबंध में सैकड़ों मजेदार मीम्स का घर बन गया।

रुझानों के अनुसार, भाजपा इस समय 300 सीटों से आगे चल रही है। वहीं, इंडिया 225 सीटों पर बढ़ रही है।

क्या आपको परेश रावल की फिल्म 'फिर हेरा फेरी' का वह मजेदार सीन याद है जिसमें महाकाव्य संवाद "मेरे लिए तो ऐसा धक-धक होरेला है?" था? यह एक्स उपयोगकर्ताओं द्वारा शेयर किए गए मीम्स में से एक बन गया। इसके साथ ही, लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत और कई अन्य मीम्स भी थे।

साथ ही, कुछ मीम्स ने न केवल नेटिज़न्स को हंसाया बल्कि गहरी बातें भी दिखाईं।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू कर दी थी और नेटिजन्स ने लगातार अपडेट के लिए न्यूज चैनल देखने के मीम्स शेयर किए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें चुनाव के नतीजों का FOMO था, जिसकी वजह से वे बिना चूके सुबह जल्दी उठकर इसे देखते रहे।

भारत में लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में सात चरणों में हुए। 1 जून को एग्जिट पोल किए गए, उसके बाद 4 जून को अंतिम परिणाम आए। भारत के चुनाव आयोग ने सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू की, और मंगलवार शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे कि कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी और अपने पीएम उम्मीदवार को सत्ता में लाएगी।

