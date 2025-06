Highlights VIDEO: शेर ने शख्स पर किया हमला, शेरनी ने बचाई जान, देखें वीडियो

Lion Attack Zookeeper: हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक चिड़ियाघर में केयरटेकर पर शेर ने हमला कर दिया। वायरल वीडियो में केयरटेकर शेर को घूरता हुआ नजर आता है और अगले ही पल शेर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर साथी कर्मचारी बीच बचाव करने लगता है और पास खड़ी शेरनी भी शेर को रोकती हुई नजर आती है। केयरटेकर को भागने का मौका मिल जाता है और वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है।

Lioness tried her best in calming Lion from attacking a stupid zookeeper who was making eye contact with lion! pic.twitter.com/YXnkpskqUC