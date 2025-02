Leopard Attack In UP: बहराइच में तेंदुए का आतंक, कई लोगों पर किया हमला, वीडियो वायरल

Leopard Attack In UP: उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के आतंक ने लोगों को डरा रखा है। बहराइच के एक गांव में तेंदुए के आने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और तेंदुए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। सोशल मीडिया पर गांव में तेंदुए के हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल दहला देने वाले वीडियो में एक तेंदुआ आदमी का शिकार करता दिख रहा है।

तेंदुआ बेरहमी से आदमी को नोंच रहा है जबकि गांव के अन्य लोग कोशिश कर रहे कि उसे बचाया जा सके लेकिन खुंखार तेंदुआ बिना डर के हमला करके वहां से भाग जाता है।

बहराइच में तेंदुए के आतंक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे हर कोई देखकर दंग रह गया।

Uttar Pradesh: Leopard attacks villagers in Bahraich, Injures Several



