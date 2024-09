VIDEO: लेबनानी न्यूज एंकर हिज्बुल्लाह प्रमुख की मौत की घोषणा करते हुए रो पड़ी, नहीं रोक सकी अपने आंसू

Highlights लेबनान के अल-मायादीन टेलीविजन के एक समाचार एंकर नसरल्लाह की मौत की खबर देते समय रो पड़ी 64 वर्षीय नसरल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिज्बुल्लाह प्रमुख की मौत की लाइव घोषणा करते हुए एंकर, जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी

नई दिल्ली: लेबनान के अल-मायादीन टेलीविजन के एक समाचार एंकर शनिवार को हिज्बुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत की खबर देते समय रो पड़ी, यह क्षण तुरंत वायरल हो गया। यह भावनात्मक प्रसारण हिज्बुल्लाह की ओर से इस बात की पुष्टि के बाद किया गया कि 64 वर्षीय नसरल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हवाई हमले में मारा गया।

एंकर, जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लाइव घोषणा कर रही थी, तभी वह भावनाओं से अभिभूत हो गई, नसरल्लाह की मौत के बारे में बोलते हुए उसकी आवाज फट गई। अल-मायादीन को व्यापक रूप से हिज्बुल्लाह समर्थक आउटलेट माना जाता है।

नसरल्लाह ने 1990 के दशक की शुरुआत से ही हिज़्बुल्लाह का नेतृत्व किया था, जिसने समूह को एक दुर्जेय राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया। वह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का करीबी सहयोगी था, और हिज्बुल्लाह लंबे समय से मध्य पूर्व में तेहरान के प्रॉक्सी बलों के नेटवर्क का एक प्रमुख घटक रहा है, जिसे अक्सर इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ़ "प्रतिरोध की धुरी" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इजराइली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने शनिवार को एक टेलीविज़न बयान में कहा, "नसरल्लाह इज़राइल राज्य के अब तक के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था... उसका खात्मा दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाता है।"

ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई

इस बीच, ईरान ने कहा कि हिज्बुल्लाह पर हाल ही में किए गए हमलों का जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि क्या वह इजरायल पर हमला करके अपने सहयोगी की मदद करेगा। ईरान ने अप्रैल में इजरायल पर सीधा हमला किया, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें से लगभग सभी को रोक दिया गया।

The broadcaster on the Lebanese al-Mayadeen channel, which is affiliated with Hezbollah, cannot hold back the tears.#Nasrallahpic.twitter.com/uYV98LbMgS