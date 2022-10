देखें: ट्रेन के स्लीपर कोच में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, नमाज के दौरान यात्रियों को आने-जाने से रोका गया

Highlights वीडियो में 4 लोग ट्रेन की फर्श पर चादर बिछाकर नमाज अदा करते हुए दिख रहे हैं इस दौरान कोच में सवार यात्रियों को आने जाने से रोका गया इस वीडियो के वायरल होने के बाद गोरखपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है

कुशीनगर: ट्रेन के स्लीपर कोच में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 4 लोगों द्वारा खड्डा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर नमाज अदा करते हुए दिखाया गया है। नमाज पढ़ने के दौरान यात्रियों को आने जाने से रोका गया। यह घटना 20 अक्टूबर की है।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद गोरखपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस के मुताबिक एक वायरल वीडियो में, कुशीनगर में कुछ लोगों को ट्रेन में नमाज अदा करते देखा गया है। एसपी अवधेश सिंह ने कहा मामले की जांच की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ऐसा बताया जा रहा है कि इस वीडियो को भाजपा के पूर्व विधायक दीपलाल भारती ने स्वयं बनाया है। बकौल दीपलाल भारती, "यह वीडियो मैंने बनाया है। उन्होंने स्लीपर कोच में नमाज अदा की। इससे असुविधा हुई क्योंकि अन्य यात्री ट्रेन में प्रवेश करने या बाहर निकलने में सक्षम नहीं थे। वे सार्वजनिक स्थानों पर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? यह गलत था।"

