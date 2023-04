Kolkata Metro: ऐतिहासिक क्षण, कोलकाता मेट्रो ने रचा इतिहास!, पहली बार नदी के नीचे दौड़ी, देखें वीडियो

Highlights वरिष्ठ अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। देश में पहली बार एक नदी में बनी सुरंग में दौड़ लगाई। कोलकाता के महाकरण स्टेशन से हावड़ा मैदान स्टेशन तक ट्रेन में यात्रा की।

Kolkata Metro: कोलकातामेट्रो ने बुधवार को उस समय इतिहास रच दिया जब उसकी एक ट्रेन ने देश में पहली बार एक नदी में बनी सुरंग में दौड़ लगाई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। मेट्रो की इस ट्रेन में केवल अधिकारी और इंजीनियर सवार थे। यह हुगली नदी के नीचे से होती हुई कोलकाता से हावड़ा पहुंची।

Kolkata Metro creates History!For the first time in India,a Metro rake ran under any river today!Regular trial runs from #HowrahMaidan to #Esplanade will start very soon. Shri P Uday Kumar Reddy,General Manager has described this run as a historic moment for the city of #Kolkata. pic.twitter.com/sA4Kqdvf0v