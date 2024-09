Viral Video: कर्नाटक के मंदिर के चढ़ावे से चोरी, नोटों के बंडल पर शख्स ने किया हाथ साफ; वीडियो देख दंग रह गए भक्त

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के एक मंदिर का हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद भक्तों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। दरअसल, वायरल वीडियो में कर्नाटक के गली अंजनेया स्वामी मंदिर में दान की चोरी दिखाई गई है, जिससे मंदिर के भक्तों में चिंता पैदा हो गई है।

वीडियो में मंदिर के दान की गिनती करने वाले दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति दूसरे को नकदी का बंडल दे रहा है, जो फिर उसे अपने पास रख लेता है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है, क्योंकि हजारों भक्तों को भरोसा है कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल मंदिर के विकास के लिए किया जा रहा है।

This is why Government should handover the administrative duties to the temples..

Here in GaaLi Anjaneya Swamy Temple, Bengaluru, administration staff is pocketing money while it’s counted.. and after few seconds picked up another bundle and handing it over to another guy.. Shame pic.twitter.com/fI1RF27Dyx