कर्नाटक: नागासंद्रा के IKEA रेस्तरां में खा रहे ग्राहक के टेबल पर गिरा मरा हुआ चूहा, कंपनी ने ट्वीट कर मांगी माफी-कही जांच की बात

Highlights कर्नाटक के नागासंद्रा के IKEA रेस्तरां में एक मरा हुआ चूहा मिला है। रेस्तरां में खाना खाने आए ग्राहक के टेबल पर चूहा गिरा है। कंपनी ने ट्वीट कर माफी मांगी और जांच की बात कही है।

Viral Video: इंटरनेट पर एक कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें एक नामी रेस्तरां के एक टेबल पर मरा हुआ चूहा गिरा है। ग्राहक ने मरे हुए चूहे का फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। ऐसे में जैसे ही यह घटना सोशल मीडिया पर सामने आया है IKEA रेस्तरां ने ट्वीट कर घटना के लिए माफी मांगी है।

यही नहीं कंपनी ने मामले में जांच और कार्रवाई की भी बात कही है और इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसे किसी ग्राहक के खाने में या फिर किसी दूसरे मामले में मरे हुए या फिर जिंदा कीड़े और जानवर न पाए गए हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए है जिसमें ग्राहकों के खाने में सफाई का ध्यान न रखा गया है।

IKEA रेस्तरां में खाने खाने गए एक ग्राहक ने यह फोटो शेयर किया है। ग्राहक का दावा है कि जब वे रेस्तरां में खाना खा रहे थे तभी उनके टेबल पर एक मरा हुआ चूहा गिरा है। ग्राहक ने इस घटना को बहुत ही अजीब बताते हुए चूहे का फोटो ट्वीट किया है।

Wtf.. guess what fell in our food table at ikea 🤕🤕🤕🤒🤒 I can't even.

We were eating and this rat just dropped dead..

Most bizzare moment ever!@IKEA@IKEAIndiapic.twitter.com/R45C1BCNkc