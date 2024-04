VIDEO: सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कहने पर ट्रोल हुईं कंगना रनौत, प्रकाश राज से लेकर स्वाति मालिवाल तक सब ने कसा तंज

नई दिल्ली: अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया। टाइम्स नाउ समिट में एंकर नविका कुमार ने जब कंगना रनौत का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने अजीब दावा किया। वीडियो को कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास, आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और अन्य ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

ऐसा नहीं है कि एंकर और होस्ट नविका कुमार ने कंगना रनौत को सही करने की कोशिश नहीं की. हालाँकि, जब नविका कुमार ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, तो कंगना ने पलटवार करते हुए कहा, "फिर वह क्यों नहीं थे? क्यों?"

टाइम्स नाउ शिखर सम्मेलन में कंगना के दावों की एक छोटी क्लिप कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वीडियो साझा करने के बाद वायरल हो गई। हालाँकि वीडियो मुश्किल से 15 सेकंड लंबा है, लेकिन टाइम्स नाउ समिट में कंगना का वास्तविक साक्षात्कार लगभग 50 मिनट लंबा है। इंटरव्यू में कंगना ने अपने विचार साझा किए और राजनीति में अपने हालिया कदम के बारे में भी बात की।

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कंगना का वीडियो शेयर कर रिएक्ट किया, उन्होंने यूजर को संबोधित करते हुए लिखा, शिक्षित और समझदार लोगों को वोट दें।' कंगना के दावों पर एक्टर प्रकाश राज ने भी कमेंट किया।

