'मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं.....', 'काली' फिल्म से विवादों में आईं लीना मणिमेकलाई का 9 साल पुराना ट्वीट वायरल

नई दिल्ली: मदुरै में जन्मीं टोरंटो की फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई इन दिनों अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' के सामने आए पोस्टर की वजह से विवादों में हैं। भावनाएं आहत करने के आरोपों को लेकर दिल्ली और यूपी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस बीच उनके कुछ पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे ट्वीट में लीना प्रधानमंत्री नरेंद्र का विरोध करती नजर आ रही हैं।

फिल्म निर्माता का एक ट्वीट 2013 का है जो अब वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने लिखा है, 'अगर मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं कसम खाती हूं मैं अपने पासपोर्ट, राशनकार्ड, पैनकार्ड और अपनी नागरिकता को सरेंडर कर दूंगी।' इस ट्वीट पर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने लीना मणिमेकलई से पूछा कि 8 साल हो गए लेकिन उन्होंने अपना ये वादा नहीं निभाया। वे क्यों चीन या पाकिस्तान नहीं चली गईं।

Madame @LeenaManimekali .

You have not stuck to your commitment & promise you made to this country.

It’s 8 yrs now that @narendramodi ji is the PM & you have still not packed your bags to China or Pakistan .

U are a liability to this country . #ArrestLeelaManimekalaipic.twitter.com/4AiKiloLNK