Highlights VIDEO: तेंदुआ बनकर महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे जुन्नर से विधायक शरद सोनवणे, वायरल हुआ वीडियो

Junnar MLA Sharad Sonawane: जुन्नर के विधायक शरद सोनवणे ने मानव-तेंदुआ संघर्ष की गंभीर समस्या को उजागर करने के लिए अनोखा अंदाज़ अपनाया। तेंदुए की वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे सोनवणे का यह कदम सबका ध्यान खींच गया। उनका मकसद था सरकार और समाज को उस खतरे की ओर झकझोरना, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोग रोज जूझ रहे हैं। इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

